Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» сняли кольцо с отекшего пальца девушки в Богородском округе

Начальник части Сергей Сергеев рассказал, что примерно в 17:10 в 259-ю пожарно-спасательную часть приехала супружеская пара. Они сообщили, что девушка надела кольцо, но самостоятельно снять его не смогла. Не желая рисковать и дожидаться сильного отека, муж и жена решили сразу приехать в ближайшее подразделение.

К этому времени палец был уже заметно отек, а кольцо больно врезалось в кожу. Обезопасив конечность, специалисты с помощью слесарного оборудования и кольцереза разрезали украшение и сняли его, тем самым освободив отекший палец. Медицинская помощь девушке не понадобилась.