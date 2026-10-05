Работники «Мособлпожспаса» были задействованы в проведении турнира по домино в честь Дня гражданской обороны

Работники территориального управления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» были задействованы в проведении турнира по домино, посвященного Дню гражданской обороны, памяти участника СВО Эдуарда Малова и всех погибших при выполнении военного и профессионального долга. В турнире приняли участие сотрудники МЧС России, ветераны, участники СВО, представители администрации и бизнеса, студенты и школьники. Мероприятие прошло в ДК «Подмосковье» округа Красногорск.

Инициаторами турнира выступили 15-й отряд Государственной противопожарной службы и отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Красногорск. Почетным гостем и участником мероприятия стал президент Федерации домино России, в прошлом - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Борис Борзов.

Участники турнира почтили память старшего пожарного 71-й ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области старшего сержанта внутренней службы Рульнова Дениса, трагически погибшего накануне при тушении пожара в частном доме в деревне Брехово округа Химки.

Начальник территориального управления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Кузнецов рассказал, что работники госучреждения были задействованы в выставке пожарно-спасательной техники, развернувшейся на площадке у Дома культуры. Огнеборцы ПСЧ-310 ГКУ МО «Мособлпожспас» представили автоцистерну, а спасатели ПСЧ-227 – аварийно-спасательный автомобиль.