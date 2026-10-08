Работники Загорской ГАЭС сдали девять литров крови в ходе осенней донорской акции

Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») провела очередную корпоративную донорскую акцию. Выездное мероприятие прошло на базе отделения переливания крови Сергиево-Посадской районной больницы. Участниками осеннего Дня донора стали 20 работников станции – в общей сложности они сдали девять литров крови. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

После проведения всех обязательных лабораторных исследований собранная кровь поступит в медицинские учреждения Сергиево‑Посадского округа. Ее используют для лечения пациентов стационара и оказания помощи роженицам в Сергиево‑Посадском родильном доме.

Донорское движение на Загорской ГАЭС развивается с 2017 года и стало важной частью корпоративной культуры предприятия. Акции проводятся несколько раз в год, в них участвуют специалисты из разных подразделений станции – как из Сергиева Посада, так и из поселка Богородское.