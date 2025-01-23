Расчетный центр Подмосковья определил новых победителей акции «Счастливая подписка»

Еще 10 жителей Подмосковья получили по 1,5 тыс. руб. на оплату ЖКУ в рамках акции «Счастливая подписка». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Акцию провел расчетный центр Подмосковья. В ее рамках жителям предлагалось оформить подписку на получение электронных счетов на оплату ЖКУ.

В число 10 победителей месяца вошли следующие лицевые счета: 91600478, 91596405, 91334238, 91046494, 33711802, 91368200, 91591172, 81754399, 22788042, 91591110.

Как отметили в министерстве, акция завершилась, однако все желающие по-прежнему могут подписаться на доставку электронных счетов и рассылку от МосОблЕИРЦ. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении расчетного центра и выбрать в разделе «Платежи» опцию «Получать платежные документы в электронном виде».