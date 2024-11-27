Реконструкция Фенинской канализационной станции продолжается в Балашихе

В Балашихе продолжают реконструировать Фенинскую канализационную станцию. О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Станцию ввели в эксплуатацию в 1971 году. В 2019-м здесь в рамках губернаторской программы стартовала реконструкция. На проведение работ направлено примерно 170 миллионов рублей.

В рамках модернизации на объекте заменили три с половиной километра канализационного коллектора, обновили технологическое и электрическое оборудование, заменили систему трубопроводов, установили новые системы автоматизации и диспетчеризации.

С 2015 года здесь реконструируют коллектор. Управление всей системой объединили в специализированных шкафах. Это позволяет включать и выключать насос, закрывать любые задвижки, просто нажав кнопку на панели управления.