Режим использования установили для Коншинской богадельни в Серпухове

В Серпухове утвердили границы территории и режим использования для Коншинской богадельни. Об этом сообщает Главное управление культурного наследия Московской области.

Теперь работы по восстановлению построек, сохранению исторической планировки, благоустройству и озеленению территории, ремонту коммуникаций должны согласовываться с управлением.

Коншинская богадельня — это объект культурного наследия регионального значения. В составе объекта дом причта, корпус «Домик», корпус «Стена», больничный корпус, хозяйственный корпус, собор преподобного Серафима Саровского со странноприимным домом.

Комплекс начали строить в 1915 году. Автором проекта в неорусском стиле выступил Иван Кузнецов. Строительство было в основном завершено к 1916 году. В богадельне проживали 60 бывших рабочих, а больница принимала пациентов. После революции 1917 года почти достроенный ансамбль перепрофилировали в колонию для беспризорных детей. В 1939 году территория вместе с соседней Новоткацкой фабрикой перешла в ведение Серпуховского мотостроительного завода.