Резиденции Деда Мороза начали работать в подмосковных парках
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Резиденции главного новогоднего волшебника — Деда Мороза — начали работать в парках региона, передает Министерство культуры и туризма Московской области.
В общей сложности в этом зимнем сезоне в парках региона открыто 59 резиденций и 111 отделений Почты Деда Мороза. Отправить письмо с новогодним желанием можно до 25 декабря.
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В рамках торжественного открытия резиденций в парках области прошли творческие и развлекательные мероприятия. К примеру, в программу в детском городке «Сказочный» в Красногорске вошли ярмарка мастеров, предсказания от Белой Змеи-предсказательницы, встреча с Дедом Морозом.
Подробная информация о расположении и графике работы резиденций Деда Мороза доступна на сайтах парков.