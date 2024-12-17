Резиденции Деда Мороза начали работать в подмосковных парках

В общей сложности в этом зимнем сезоне в парках региона открыто 59 резиденций и 111 отделений Почты Деда Мороза. Отправить письмо с новогодним желанием можно до 25 декабря.

Фото: [ Министерство культуры и туризма МО ]

В рамках торжественного открытия резиденций в парках области прошли творческие и развлекательные мероприятия. К примеру, в программу в детском городке «Сказочный» в Красногорске вошли ярмарка мастеров, предсказания от Белой Змеи-предсказательницы, встреча с Дедом Морозом.

Подробная информация о расположении и графике работы резиденций Деда Мороза доступна на сайтах парков.