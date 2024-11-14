Ряд законов в части льготного налогообложения приняли в Подмосковье в четверг

С 1 января 2025 года до 1 января 2065 года будет действовать 100%-ная льгота по налогу на имущество организаций в отношении недвижимости, входящей в состав инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта и используемого для магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Бессрочно будет действовать предельная ставка налога на имущество организаций в размере 1,6% в отношении объектов ж/д инфраструктуры. С 2025 года устанавливается нулевая ставка налога на имущество организаций в отношении бесплатных дорог общего пользования. Также до конца 2025-го будет действовать льгота по транспортному налогу для участников СВО. При этом от уплаты налога освобождаются автомобили мощностью до 200 лошадиных сил.

До конца 2026 года продлили действие: нулевых ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных ИП, которые работают в производственной, социальной и (или) научной, бытовой сферах; пониженной налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы» в размере 10% для налогоплательщиков, осуществляющих определенные виды экономической деятельности. Также продлили действие налоговых льгот для ИТ-организаций.

Налоговую льготу теперь могут получить организации, на балансе которых учтены жилые помещения или апартаменты. Размер льготы по налогу на имущество организаций составляет 95% при расчете налога от кадастровой стоимости, 93% при расчете налога от среднегодовой стоимости. Помимо этого, для организаций, на балансе которых учтены административно-деловые центры, устанавливается льгота по налогу на имущество: два года — 100%, от трех до пяти лет — 50%.