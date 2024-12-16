С начала года системы газоснабжения отремонтировали в 909 домах Подмосковья

С начала года в рамках программы капремонта в 909 жилых домах Подмосковья привели в надлежащее состояние системы газоснабжения, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы проводил Фонд капремонта Подмосковья. Благодаря нему за последние годы регион вышел в лидеры по этой работе.

Как отметил глава министерства ЖКХ региона Антон Велиховский, в следующем году газовые системы отремонтируют в пяти сотнях жилых домов области.