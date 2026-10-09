С начала года в Подмосковье почти половина рожениц выбрали партнерские роды

В Московской области роженицам доступна бесплатная услуга партнерских родов. Для этого женщине необходимо заблаговременно обратиться в родильный дом или перинатальный центр с соответствующим заявлением, а партнеру предоставить результаты обследования, подтверждающие, что он здоров.

«В регионе роженицам доступны различные виды родов: мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы. Особой популярностью пользуются партнерские роды — многим женщинам важно чувствовать, что рядом есть близкий человек. С начала этого года в Московской области 42,5 % женщин выбрали партнерские роды», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.