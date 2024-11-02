Самую крупную в Подмосковье районную больницу построят в Балашихе

Самую крупную в регионе районную больницу возведут в Балашихе, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь десятиэтажного здания превысит сто тысяч квадратных метров. В нем обустроят два корпуса — основной и патологоанатомический. В главном будут открыты КДЦ, отделения хирургии, реанимации и терапии.

Также построят подземную парковку на 680 мест. Особенностью учреждения станет эксплуатируемая кровля, площадь которой составит более 13 тысяч квадратных метров.

Сейчас степень строительной готовности Балашихинской ЦРБ составляет около 6%. На площадке устанавливают монолитные конструкции подземной части здания. Завершить строительство учреждения планируется в первом квартале 2028 года.