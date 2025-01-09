Семь автомобилей столкнулись на дороге в Балашихе
Массовое ДТП произошло в Балашихе
Фото: [t.me/gumvd50]
Семь автомобилей столкнулись на дороге в Балашихе, передает ГУ МВД России по Московской области. В результате аварии пострадал один человек.
Инцидент произошел днем в четверг, 9 января, на 22-м километре Щелковского шоссе. На участке столкнулись семь машин, двигавшихся в попутном направлении.
«В результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил телесные повреждения», - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции региона устанавливают все обстоятельства случившегося.