Семейство карликовых свиней спасли при ликвидации пожара в Балашихе

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» во время ликвидации пожара в жилом доме в Балашихе спасли целое семейство карликовых свиней. Из горящего здания вынесли надышавшихся дымом поросят.

Фото: [ ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

Инцидент произошел в выходные на улице Текстильщиков. В многоквартирном доме начала гореть квартира, расположенная на первом этаже. Прибывшие на место пожарные вывели из здания 10 человек, включая двоих детей.

Когда спасатели вскрыли дверь загоревшейся квартиры, в коридор выскочило целое семейство маленьких свиней. Свинок содержала хозяйка жилого помещения. Пожарные устранили возгорание и вынесли на воздух поросят, надышавшихся угарным газом. В результате пожара никто не пострадал — ни люди, ни животные.