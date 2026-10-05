Сергей Воропанов поздравил педагогов Подмосковья с Днем учителя

Он отметил, что для энергетической отрасли роль педагогов особенно важна: интерес к будущей профессии часто начинается еще в школе с физики, математики и информатики, а затем развивается уже в колледжах и вузах, где студенты получают профессиональные знания и практические навыки.

«Путь в энергетику часто начинается со школьной скамьи и учителя, который умеет заинтересовать наукой. Потом этот интерес становится профессиональным выбором, и дальше будущих специалистов ведут уже преподаватели колледжей и вузов. У каждого человека, который сегодня работает в энергетике, были свои учителя. И сегодня новые поколения специалистов также начинают свой путь рядом с педагогами. Поздравляю всех, кто помогает интересу к знаниям перерасти в профессию. С Днем учителя!» – отметил Сергей Воропанов.

В школах проходят уроки электробезопасности, занятия «Школы юного энергетика», работают энергокружки с углубленным изучением физики и профориентацией. Только «Мособлэнерго» за прошлый учебный год провело 152 занятия в 76 школах для 4,5 тыс. детей, а в энергокружках «Россетей» школьники изучают физику уже с прицелом на будущую профессию. Сегодня по целевым программам предприятий энергетического комплекса Московской области обучаются более 400 студентов. В подготовке кадров участвуют «Россети Московский регион», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз», которые сотрудничают с профильными колледжами и вузами Москвы и Подмосковья.

Целевое обучение позволяет студентам еще во время учебы проходить практику на действующих объектах, работать с наставниками предприятий и после получения диплома начинать работу по специальности.