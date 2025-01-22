Шесть человек отравились в Красногорске после обработки дома инсектицидным средством

Две семьи обратились за медицинской помощью в связи с отравлением в Красногорске, сообщили в Прокуратуре Московской области. Накануне в доме жителей провели обработку от насекомых.

Инцидент произошел в частном доме в поселке Истра. 21 января здание было обработано инсектицидными средствами. Сегодня у шести человек, в том числе четырех детей, появились симптомы отравления.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

По факту случившегося была организована проверка. В ее рамках Красногорская городская прокуратура установит все обстоятельства происшествия, а также бытовые условия проживания детей.