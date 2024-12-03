Сорок семь учреждений соцзащиты капитально отремонтируют в Подмосковье в ближайшие два года

Сорок семь учреждений социальной защиты капитально отремонтируют в Подмосковье в ближайшие два года, сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По его словам, на эти цели только в следующем году будет направлено более полутора миллиардов рублей.

«Это важная работа, которой мы также уделяем пристальное внимание. Учреждения для наших социально незащищенных граждан должны быть комфортными и соответствовать всем современным требованиям», - подчеркнул Брынцалов.

К примеру, ремонтные работы уже стартовали в учреждении социального обслуживания «Родничок» в Реутове. Завершить их планируется в конце апреля 2025 года.