Состоялось первое заседание Общественного совета при Минэкологии Подмосковья

В Доме Правительства Московской области состоялось первое заседание обновленного состава Общественного совета при Министерстве экологии и природопользования Московской области. Уже на первой встрече члены совета, помимо организационных вопросов, рассмотрели ряд инициатив в сфере природоохранной работы.

«В Общественный совет вошли люди, отлично разбирающиеся в экологических проблемах, известные своими делами, проектами и идеями в отрасли, - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – Разумеется, у нас есть своя, профессиональная точка зрения по всем аспектам охраны окружающей среды, но мнение представителей общественности, безусловно, поможет по-новому взглянуть на некоторые проблемы и усовершенствовать алгоритмы их решения».

На первом заседании были рассмотрены вопросы экологического просвещения, общественные инициативы по экологическому мониторингу водных объектов и работы базовой кафедры Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева.

Председателем Общественного совета при министерстве была выбрана заведующая кафедрой экологии Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Мария Тихонова, ее заместителем стал председатель Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова. Место секретаря совета заняла заместитель председателя Комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с муниципальными общественными палатами Общественной палаты Московской области Алина Витальева.