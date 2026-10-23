Спасатели Подмосковья вывели из леса в Орехово-Зуеве заблудившуюся пенсионерку

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившуюся пенсионерку — женщину 1943 года рождения. Инцидент произошел недалеко от деревни Мисцево в Орехово-Зуевском округе.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее пожилая мать пошла гулять в лес и не смогла найти дорогу обратно.

Прибывшие на место специалисты связались с пенсионеркой по телефону, успокоили ее и помогли сориентироваться. После этого они начали прочесывать лес, подавая громкие звуковые сигналы.

Спустя два часа женщина была найдена в густых зарослях. Ее отвезли домой и передали семье. Медицинская помощь ей не потребовалась.