Спасатели Подмосковья вывели из леса в Орехово-Зуеве заблудившуюся пенсионерку
Заблудившуюся пенсионерку спасли работники «Мособлпожспаса» в Орехово-Зуеве
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившуюся пенсионерку — женщину 1943 года рождения. Инцидент произошел недалеко от деревни Мисцево в Орехово-Зуевском округе.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее пожилая мать пошла гулять в лес и не смогла найти дорогу обратно.
Прибывшие на место специалисты связались с пенсионеркой по телефону, успокоили ее и помогли сориентироваться. После этого они начали прочесывать лес, подавая громкие звуковые сигналы.
Спустя два часа женщина была найдена в густых зарослях. Ее отвезли домой и передали семье. Медицинская помощь ей не потребовалась.