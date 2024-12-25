Спасатели вытащили кота из вентиляционной шахты жилого дома в Балашихе

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кота, который упал в вентиляционную шахту многоэтажного жилого дома в Балашихе. Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов.

За помощью спасателей обратились жильцы 17-этажного дома. Они рассказали, что из вентиляционной шахты на протяжении двух дней доносится жалобное мяуканье. По мнению жителей, кот упал в шахту на чердаке и не смог выбраться. Животное застряло примерно на уровне второго этажа.

Фото: [ ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

Прибывшие на место спасатели определили местоположение животного и прорезали отверстие в нужной стене одной из квартир. Оттуда они достали испуганного черного кота. Пушистый был в ссадинах и царапинах, полученных в ловушке. Спасатели отвезли животное в ветклинику, где врачи обработали ему раны, а потом забрали к себе в часть.

Фото: [ ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

Вскоре кота забрала знакомая одного из работников подразделения. Сейчас пушистый выздоравливает и прекрасно себя чувствует в новом доме.