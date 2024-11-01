Справку участника СВО теперь можно получить в МФЦ Подмосковья
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В подмосковных МФЦ начали выдавать справки участника СВО, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Получить документ можно в любом офисе вне зависимости от места регистрации. Помимо этого, можно оформить справку члена семьи участника спецоперации.
Для получения справки нужно показать СНИЛС и паспорт. Члены семьи бойца должны предоставить документ, который подтверждает их родство. Готовая справка будет выдана в течение четырех рабочих дней.
Также оформить такую справку можно онлайн на сайте госуслуг. И бумажный, и электронный документ не имеют срока действия.