Справку участника СВО теперь можно получить в МФЦ Подмосковья

В подмосковных МФЦ начали выдавать справки участника СВО, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить документ можно в любом офисе вне зависимости от места регистрации. Помимо этого, можно оформить справку члена семьи участника спецоперации.

Для получения справки нужно показать СНИЛС и паспорт. Члены семьи бойца должны предоставить документ, который подтверждает их родство. Готовая справка будет выдана в течение четырех рабочих дней.

Также оформить такую справку можно онлайн на сайте госуслуг. И бумажный, и электронный документ не имеют срока действия.