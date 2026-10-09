Старший дознаватель органов госпожнадзора Подмосковья занял 2 место во всероссийском конкурсе

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Темерлан Арабов вошел в тройку лучших и занял 2 место в финале Всероссийского конкурса на звание «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора – 2026». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

В течение пяти дней конкурсанты со всей России боролись за звание лучшего дознавателя 2026. В конкурсной программе участников ждал насыщенный и сложный блок испытаний. Они прошли тестирование по теме «Дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности», сдали нормативы по физической подготовке и приняли участие в соревнованиях по стрельбе.

Ключевым этапом состязаний стала практическая работа: осмотр места пожара, определение и фиксация очага (очагов) возгорания, установление причины пожара и выполнение иных следственных действий. Кроме того, участники продемонстрировали свои профессиональные навыки при рассмотрении макета уголовного дела по условному происшествию.

Для Темерлана Арабова эта победа - закономерный результат семилетней службы. За годы работы в Ленинском округе Московской области он проявил себя как специалист, способный восстановить картину происшествия даже в самых запутанных случаях. В профессии дознавателя нет мелочей: здесь требуется безупречное знание не только противопожарных норм, но и тонкостей уголовного и административного права, ведь от выводов эксперта напрямую зависят судьбы людей.

Работа дознавателя часто остается «за кадром» - пока пожарные ведут борьбу с пламенем, их коллеги учатся «читать» язык огня, чтобы установить истинную причину бедствия и предотвратить подобные трагедии в будущем.