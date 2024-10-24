Ставку оплаты труда повысили сантехникам и дворникам в Подмосковье

Ставку оплаты труда рабочим государственных учреждений повысили в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе. Речь идет о рабочих профессиях, включая сантехников, дворников, маляров.

В прошлом году индексация составляла 6,4%. В текущем году ставка была поднята на 8,4%. На рост тарифных ставок на 2025 год потребуется шестьсот миллионов рублей.

Рост ставки коснется свыше сорока четырех тысяч человек. Соответствующий закон вступит в силу в январе.