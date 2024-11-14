Стоимость патента на работу для иностранцев увеличится в Подмосковье в 2025 году

В следующем году патент на работу для иностранцев в Подмосковье будет стоить 8,9 тысячи рублей. Об этом в соцсетях сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Соответствующий закон был принят в рамках заседания регионального парламента в четверг.

Для сравнения, в этом году патент стоит семь с половиной тысяч рублей. Благодаря увеличению его стоимости в 2025 году в консолидированный бюджет региона поступит почти три миллиарда рублей.