Стоимость патента на работу для иностранцев увеличится в Подмосковье в 2025 году
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В следующем году патент на работу для иностранцев в Подмосковье будет стоить 8,9 тысячи рублей. Об этом в соцсетях сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Соответствующий закон был принят в рамках заседания регионального парламента в четверг.
Для сравнения, в этом году патент стоит семь с половиной тысяч рублей. Благодаря увеличению его стоимости в 2025 году в консолидированный бюджет региона поступит почти три миллиарда рублей.