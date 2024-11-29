Строительство склада сыпучих нерудных материалов близится к завершению в Балашихе

Объект строится в деревне Дятловка. В состав комплекса входят три склада площадью 1,7 тысячи квадратных метров каждый. Внутри предусмотрены зоны для складирования материалов и стоянки погрузчиков.

Строить объект начали весной текущего года. Сейчас степень его готовности составляет около 94%. Завершить работы планируется в апреле следующего года. С вводом комплекса в населенном пункте появится около тридцати рабочих мест.