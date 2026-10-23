Свыше 3,5 тыс. детей-сирот получили жилье в Московской области с 2023 года

В Подмосковье с 2023 года жильем обеспечили свыше 3,5 тыс. детей-сирот. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области. Основным каналом обеспечения жильем стала программа сертификатов.

«За три года жильем обеспечены более 3,5 тыс. детей-сирот, из них более 2,6 тыс. выбрали сертификаты. Мы ушли от формального подхода, когда ребенок просто ждет квартиру, подобранную за него. Сегодня он сам решает, где и в каких условиях будет жить, — и получить сертификат может уже в 18 лет, на пять лет раньше федеральной нормы», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С января текущего года жилье в регионе получили 702 ребенка-сироты, в том числе 638 человек — по сертификатам. Всего в 2026-м жильем планируется обеспечить 967 детей-сирот, из которых 852 человека получат сертификаты.

Жилищные сертификаты становятся все более востребованными. Так, если в 2023 году их выбирали 36% получателей, то к 2026 году — уже более 90%.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ключи от квартир в новостройке на улице Гоголя в Лосино-Петровском начнут выдавать в декабре.