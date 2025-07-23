Свыше 600 социальных контрактов заключили в Московской области с начала 2025 года
В Подмосковье с начала года заключили более 600 социальных контрактов
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В Подмосковье с начала текущего года было заключено более 600 социальных контрактов с жителями. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
«Согласно данным на середину июля, в регионе заключен 651 социальный контракт. И теперь в приоритетном порядке он заключается с многодетными семьями и участниками СВО», - отметил он.
По словам Брынцалова, с января в регионе заключили 253 социальных контракта на поиск работы, 316 — на предпринимательскую деятельность, пять — на ведение личного подсобного хозяйства, 77 — на другие меры по преодолению трудной жизненной ситуации.
В общей сложности до конца текущего года в области планируется заключить как минимум 1 тыс. социальных контрактов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность оказания поддержки науке и создания достойных условий для ученых.