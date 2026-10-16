Травматологи Солнечногорской больницы спасли мотоциклиста со сложным переломом таза

Врачи Солнечногорской больницы спасли мотоциклиста со сложным переломом таза, полученным в результате дорожной аварии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В отделение травматологии Солнечногорской больницы бригадой скорой помощи был доставлен 30-летний пациент с тяжелой травмой таза, полученной в результате ДТП. Врачи-травматологи Андрей Блох и Бобирбек Бурхонов успешно провели редкую и сложную операцию по стабилизации перелома. Благодаря слаженным действиям хирургов и анестезиологов мужчина уже готовится к выписке и сможет самостоятельно ходить после реабилитации.

«Пациент поступил 7 октября с переломом лонного сочленения и ветви лонной кости после удара при аварии на мотоцикле. Ему экстренно была выполнена первичная стабилизация наружной фиксацией. Через двое суток мы провели полуторачасовую операцию под спинальной анестезией, выполнив остеосинтез винтом и пластиной. Сразу после вмешательства пациент почувствовал облегчение: болевой синдром был купирован, исчезла патологическая подвижность таза, восстановилось мочеиспускание. Репозиция получилась идеальной, прогноз благоприятный — пациент будет ходить», — рассказал Андрей Блох, врач-травматолог-ортопед Солнечногорской больницы.

Сейчас состояние мужчины стабильное, в ближайшую неделю планируется выписка домой. Молодой возраст пациента способствует быстрой регенерации костной ткани. После выписки и двух-трехнедельного постельного режима пациент пройдет курс восстановительного лечения в отделении медицинской реабилитации Солнечногорской больницы.