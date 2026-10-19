Центр крови Подмосковья и Дубненская больница провели донорскую акцию в библиотеке им. Блохинцева

«Донорство — это не просто процедура, это проявление человечности и солидарности. Особенно ценно, что в акции участвуют люди самых разных профессий и возрастов, объединенные одной целью — помогать. Спасибо каждому, кто сегодня стал донором», — поблагодарила жителей старшая медсестра трансфузиологической службы Дубненской больницы Ирина Каретникова.