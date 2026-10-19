Центр крови Подмосковья и Дубненская больница провели донорскую акцию в библиотеке им. Блохинцева
Около 100 человек приняли участие в донорской акции в Дубне
Фото: [Пресс-служба Дубненской больницы]
Московский областной Центр крови крови и трансфузиологическая служба Дубненской больницы провели донорскую акцию в библиотеке им. Блохинцева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В акции приняли участие 85 жителей округа. В результате было собрано свыше 38 литров донорской крови.
«Донорство — это не просто процедура, это проявление человечности и солидарности. Особенно ценно, что в акции участвуют люди самых разных профессий и возрастов, объединенные одной целью — помогать. Спасибо каждому, кто сегодня стал донором», — поблагодарила жителей старшая медсестра трансфузиологической службы Дубненской больницы Ирина Каретникова.
Всего в Подмосковье с начала года кровь и ее компоненты сдали около 55 тыс. человек.
Проведение донорских акций — одна из задач нацпроекта «Продолжительная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино.