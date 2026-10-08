Цифра, сосны и парк в лесу: второй день визита белорусской делегации в Подмосковье

Белорусским коллегам продемонстрировали три ключевые разработки Комитета. Это СОУЛП (система мониторинга пожаров), которая позволяет отслеживать пожарную обстановку лесах в реальном времени и координировать силы и средства. Также представили «АИС ЛПО» — система переводит в «цифру» работу с актами лесопатологического обследования. «АИС ОТВОД» автоматизирует подготовку материалов по отводу лесосек.

В лесопарке «Соколиная гора» (г.о. Истра) познакомились с образовательным проектом «Лесные лаборатории» для детей и взрослых для изучения жизни леса. А затем вместе посадили аллею из сосен — она стала символом сотрудничества и общей ответственности за будущее лесов.