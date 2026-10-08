Цифра, сосны и парк в лесу: второй день визита белорусской делегации в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Делегация Министерства лесного хозяйства Беларуси продолжила знакомиться с передовыми практиками управления лесным хозяйством Московской области. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Белорусским коллегам продемонстрировали три ключевые разработки Комитета. Это СОУЛП (система мониторинга пожаров), которая позволяет отслеживать пожарную обстановку лесах в реальном времени и координировать силы и средства. Также представили «АИС ЛПО» — система переводит в «цифру» работу с актами лесопатологического обследования. «АИС ОТВОД» автоматизирует подготовку материалов по отводу лесосек.
В лесопарке «Соколиная гора» (г.о. Истра) познакомились с образовательным проектом «Лесные лаборатории» для детей и взрослых для изучения жизни леса. А затем вместе посадили аллею из сосен — она стала символом сотрудничества и общей ответственности за будущее лесов.