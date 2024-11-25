Участников драки между подростками установили в Балашихе

В Подмосковье установили участников драки между подростками, которая произошла в Балашихе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Как рассказали в ведомстве, драка произошла в лесу примерно два года назад. Нападавшими оказались четверо молодых людей. Двоим из них уже исполнилось 19 лет, двоим сейчас 10 и 14 лет.

Одного из молодых людей 2005 года рождения доставили в следственные органы. Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что в одном из мессенджеров было опубликовано видео, на котором группа несовершеннолетних избивает как минимум двоих подростков.