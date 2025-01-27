Уголовное дело завели на мужчину, выстрелившего из газового пистолета в продавца в магазине Балашихи

В Балашихе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который из газового пистолета выстрелил в сотрудницу магазина. Ход расследования на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел вечером 24 января в магазине на Балашихинском шоссе. Между посетителем и продавцом возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из газового пистолета сотруднице в лицо.

Женщине оказали медицинскую помощь. Личность нападавшего установили. На мужчину завели уголовное дело о хулиганстве. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.