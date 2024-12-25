Ущерб от огромной незаконной свалки в Балашихе составил 34 млн рублей

В Балашихе рассчитали сумму ущерба, который был нанесен почвам огромной несанкционированной свалкой. Она составила 34 миллиона рублей, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Свалку обнаружили на участке категории «земли промышленности» недалеко от квартала Новский. Земля была выделена для строительства учебного центра.

Как показала экспертиза, площадь свалки составила более девяти тысяч квадратных метров, а общий объем складированных на территории отходов превысил десять тысяч кубометров.

Исследования не выявили в почве превышений ПДК и фоновых концентраций. Ущерб был нанесен перекрытием гумусового слоя почвы сваленными отходами.