В Балашихе 15-летний подросток случайно выстрелил в себя из пневматического пистолета
Фото: [Прокуратура МО]
В Балашихе мальчик в возрасте 15 лет случайно выстрелил в себя из пневматического пистолета. Установление обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области.
Инцидент произошел 25 ноября в деревне Пуршево. Подросток, который ранее самостоятельно купил пневматический пистолет, находился дома и стрелял по панелям из пеноблока.
Во время стрельбы одна пуля отрикошетила, попав ребенку в область правого виска. Мальчик испугался, решил ничего не говорить родителям и через два дня самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.
Прокуратура даст оценку исполнению родителями мальчика своих обязанностей, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.