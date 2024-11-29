В Балашихе 15-летний подросток случайно выстрелил в себя из пневматического пистолета

В Балашихе мальчик в возрасте 15 лет случайно выстрелил в себя из пневматического пистолета. Установление обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел 25 ноября в деревне Пуршево. Подросток, который ранее самостоятельно купил пневматический пистолет, находился дома и стрелял по панелям из пеноблока.

Во время стрельбы одна пуля отрикошетила, попав ребенку в область правого виска. Мальчик испугался, решил ничего не говорить родителям и через два дня самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Прокуратура даст оценку исполнению родителями мальчика своих обязанностей, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.