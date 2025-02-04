В Балашихе местный житель выбросил собаку из окна 14 этажа

В Балашихе правоохранительные органы организовали проверку после того, как местный житель выбросил собаку из окна квартиры на 14 этаже. Инцидент произошел на улице Яганова, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, мужчина по телефону поссорился с девушкой и выбросил из окна собаку породы чихуахуа. При этом злоумышленник снимал происходящее на телефон.

В результате падения животное получило травмы и погибло на месте. Девушка мужчины обратилась в полицию. Жителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.