В Балашихе местный житель выбросил собаку из окна 14 этажа
Житель Балашихи во время ссоры с девушкой выбросил собаку из окна 14 этажа
Фото: [freepik.com]
В Балашихе правоохранительные органы организовали проверку после того, как местный житель выбросил собаку из окна квартиры на 14 этаже. Инцидент произошел на улице Яганова, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, мужчина по телефону поссорился с девушкой и выбросил из окна собаку породы чихуахуа. При этом злоумышленник снимал происходящее на телефон.
В результате падения животное получило травмы и погибло на месте. Девушка мужчины обратилась в полицию. Жителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.