В Балашихе проведут проверку по факту госпитализации детей из реабилитационного центра с отравлением

Балашихинская городская прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией детей, проходивших реабилитацию в одном из центров в деревне Федурново, с признаками отравления. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Согласно предварительным данным, вечером накануне пятеро детей из реабилитационного центра были госпитализированы в инфекционное отделение с жалобами на боли в животе и рвоту. Городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, в том числе даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Специалисты Роспотребнадзора отобрали необходимые пробы для лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.