В Балашихе взяли на контроль дело мужчины, облившего бывшую супругу кипятком

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью местной жительнице. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел 8 октября 2026 года в квартире, расположенной в доме на улице Яганова в Балашихе. Там между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина облил женщину кипятком. 40-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с термическими ожогами поверхности тела.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.