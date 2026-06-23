В Балашихе запустят завод вентиляционного оборудования за 1 млрд рублей

Компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» завершает подготовку к запуску нового производственного комплекса по выпуску вентиляционного оборудования в Балашихе с инвестициями в более чем 1,3 млрд рублей, после запуска предприятие создаст около 600 рабочих мест. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Проект компании «Фабрика Вентиляции ГалВент» — хороший пример того, как региональные меры поддержки помогают инвесторам быстрее запускать новые производства. Компания получила участок по льготной программе для строительства современного производственного комплекса», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, предприятие будет выпускать востребованное отечественное вентиляционное оборудование для производственных, промышленных и жилищных объектов. Его реализуют в рамках соглашения, подписанного между компанией и правительством Московской области на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Компании передали земельный участок площадью более 9 га по региональной программе поддержки импортозамещения, запустить производство планируется в третьем квартале 2026 года.

Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.