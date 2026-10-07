В Богородском округе рядом с деревней Новая Купавна оздоровят лес
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
На территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» вблизи деревни Новая Купавна Богородского округа на площади 4,6 гектара запланирована выборочная санитарная рубка. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
«Выборочная рубка — это точечное оздоровление леса. Благодаря такому подходу сохраняется привычная структура лесного массива, его устойчивость и природное равновесие», — рассказал старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Владимир Краснов.
Работы направлены на оздоровление лесного массива. Специалисты удалят поврежденные, усыхающие и пораженные вредителями деревья. Проведение таких работ снизит риски распространения болезней и возникновения лесных пожаров. Это также создаст условия для роста здоровых деревьев.
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