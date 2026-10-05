В БТИ Московской области рассказали, на что обратить внимание перед строительством дома. Рекомендации специалистов привели в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Вот что реально может пойти не так:

• Отказ Росреестра. Несоответствие правил землепользования или нарушение минимальных отступов — и в регистрации откажут. Дальше — признание постройки самовольной и возможные требования о сносе.

• Изменение правил. Муниципалитет мог поменять градостроительные нормы или перевести участок в категорию, где капитальное строительство запрещено.

• Охранные зоны. Даже если при покупке участка их не было, за время стройки могла появиться охранная зона линейного объекта — и дом окажется в зоне ограничений.

• Ошибки без межевания. Дом может частично стоять на соседнем участке — и тогда «амнистия» не поможет вообще. Придётся договариваться с соседом, выкупать землю, делать новый межевой план.

Как сделать надежно:

• Проверьте вид разрешенного использования и правила землепользования до начала строительных работ.

• Получите уведомление о соответствии.

• Стройте по проекту и в границах участка.

• По окончании — уведомление об окончании, техплан, регистрация.

Если дом уже стоит без документов — лучше не гадать, а проконсультироваться со специалистами БТИ, которые подскажут, какие варианты узаконения подходят именно для вашего случая.

Обратиться можно также в чат-бот: https://max.ru/btimochat_bot, на сайт mobti.ru или по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88.