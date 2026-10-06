В Чехове продолжается масштабная реконструкция коммунального хозяйства

В муниципальном округе Чехов полным ходом идет техническое переоснащение систем жизнеобеспечения. Преобразование коммунальной инфраструктуры осуществляется при участии Мособлводоканала в рамках реализации региональной программы Московской области, направленной на совершенствование инженерных сетей и повышение энергоэффективности. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего ведение государственной программы и эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме — проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

На сегодняшний день наиболее активная фаза модернизации развернута на магистралях, питающихся от котельной № 2. Здесь специалисты уже завершили демонтаж и укладку более 50% транзитного трубопровода, успешно введя обновленный участок в рабочий режим.

Кроме того, в активной фазе находится возведение 9 тепловых камер на пути следования теплотрассы от котельной № 2 к центральным пунктам распределения и далее в жилые кварталы. Наличие камер позволит точечно перекрывать вышедшие из строя сегменты или проводить плановое обслуживание, не прибегая к отключению отопления на целых улицах и в микрорайонах.

В ближайшее время рабочие приступят к теплоизоляции узловых соединений. Речь идет о местах врезок, где устанавливается новая запорная арматура. После монтажа клапанов и задвижек эти зоны будут восстановлены и интегрированы в общую систему тепловых камер.