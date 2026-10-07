В Черноголовке до конца года заменят почти два километра водопроводных сетей

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Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

На территории Черноголовки продолжается реконструкция водопровода на Объездной улице — на участке от водозаборных сооружений до городской канализационной насосной станции. Почти два километра изношенных чугунных труб меняют на современные аналоги. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы коснутся 18 тыс. человек. Стройготовность почти 50% — уже смонтирован 721 метр трубопроводов. Параллельно устанавливаются колодцы.

Что предусмотрено проектом:

- прокладка 1 770 метров трубопровода диаметром 500 мм открытым способом;

- еще 182 метра диаметром 630 мм — методом горизонтально-направленного бурения, без повреждения дорожного покрытия;

- замена запорной арматуры;

- обновление бетонных конструкций 14 колодцев.

Модернизация проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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