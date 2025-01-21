В ДКЦ имени Рошаля спасли мальчика, проглотившего 130 магнитов и батарейку

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Подмосковье спасли мальчика, который проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте полутора лет с подозрением на проглатывание инородных тел. В ходе обследования в его желудке обнаружили скопление большого количества магнитов и батарейку.

К этому моменту магниты уже сцепились друг с другом, что стало причиной повреждения слизистой и образования язвы. Ребенка экстренно направили на операцию.

С помощью эндоскопического «Сачка», зажима по типу «Аллигатор» и «Корзины Дормиа» мальчику провели гастроскопию и извлекли инородные тела. После этого пациента направили на рентген. Во время диагностики были выявлены еще три магнита, которые невозможно было удалить эндоскопическим методом: предметы уже переместились в кишечник и притянули к нему желудок. Врачи прооперировали ребенка и извлекли магниты через небольшие разрезы в брюшной стенке.

Операция прошла успешно. На данный момент мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.