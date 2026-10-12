В Дмитрове спасатели освободили котенка, который провалился в технологическую трубу

В Дмитрове работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили котенка, который провалился в технологическую трубу. Инцидент произошел в селе Озерецкое.

Спасателей вызвали местные жители. Они рассказали, что в технологическую трубу диаметром около 20 сантиметров и глубиной 3 метра провалился котенок.

Прибывшие на место специалисты установили, что животное провело в трубе много часов и обессилело. При этом рядом находилась мама-кошка.

Чтобы вытащить котенка, спасатели воспользовались подручными инструментами, а также задействовали багор. Оказавшись на поверхности, котенок издал тихий писк и поспешил к маме. После спасения животного спасатели закрыли трубу.