В Долгопрудном задержали пособника мошенников, обманувших пенсионера на три миллиона рублей

Сотрудники полиции в Долгопрудном задержали пособника мошенников, которые обманули пенсионера на три миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился житель муниципалитета в возрасте 76 лет. Мужчина рассказал, что ему позвонили якобы из финансовой организации и заверили в том, что мошенники пытаются похитить деньги. Чтобы сохранить денежные средства, пенсионер должен был передать их курьеру.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали жителя Волгоградской области, который оказывал содействие телефонным мошенникам. Сейчас он под стражей.