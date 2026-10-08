В Домодедове направили в суд уголовное дело о коммерческом подкупе

Домодедовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 49-летнего местного жителя по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, он занимал должность руководителя строительства отдела контроля в одной из коммерческих организаций. В мае 2026 года мужчина получил от представителя иной организации незаконное денежное вознаграждение в размере 270 тыс. рублей за совершение действий, которые входили в его служебные полномочия. В частности, за ускорение и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ на общую сумму более 26,7 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли преступные действия, в рамках оперативного эксперимента мужчине был передан муляж денежных средств на сумму 250 тыс. рублей, а также 20 тыс. рублей. Дело направили в Домодедовский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.