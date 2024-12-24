В Электростали построили новую автозаправку
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В Электростали построили новую автозаправочную станцию. Объект был проверен Главным управлением государственного строительного надзора Московской области.
Площадь комплекса составляет 218 квадратных метров. В составе объекта — заправочная зона с четырьмя колонками и зона сервиса для водителей и пассажиров.
АЗС рассчитана на обслуживание до 500 автомобилей в сутки и 84 тысяч машин в год. На ней посменно будут работать 12 человек — инженеры-технологи, кассиры и рабочие.
Строительство комплекса принесло в бюджет региона около 120 миллионов рублей. Объект готовится к вводу в эксплуатацию.