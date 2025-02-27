В Электростали пройдет выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья»

В субботу, 1 марта, в Выставочном зале им. О. А. Коняшина в Электростали откроется областная выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья», посвященная сохранению народных традиций лоскутного шитья и поддержке талантливых мастеров. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В мероприятии примут участие более 100 мастеров из 20 округов региона, они представят свыше 300 уникальных авторских работ, созданных за последние два года. Среди них — лоскутные одеяла и покрывала, панно и картины, куклы и игрушки и так далее. Жюри определит победителей в номинациях: «Лучшее авторское произведение» и «Лучшее коллективное произведение», а также выберет 10 лауреатов, которых наградят за высокохудожественные и сложные в исполнении работы. Узнать другие подробности можно на сайте.

Данный проект стартовал в 1997 году, его организатором выступает Администрация городского округа Электросталь при информационной поддержке областного Минкульттуризма и ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова».

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