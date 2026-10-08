В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как безопасно использовать печное отопление и обогреватели

«С наступлением холодов нагрузка на электросети возрастает, поэтому важно не включать в одну розетку сразу несколько мощных приборов во избежание перегрева проводки. При использовании электрообогревателей держите их подальше от штор, мебели и постельного белья, а перед сном обязательно выключайте устройства из сети. Если вы топите дровяную печь, перед началом сезона обязательно проверьте дымоход на наличие трещин и сажи. Для розжига запрещено использовать бензин или керосин, а топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра или доверять присмотр за ней детям. Перекал печи крайне опасен: топите её два-три раза в день понемногу, а за три часа до сна обязательно прекращайте топку, чтобы угарный газ не попал в жилые помещения. Кроме того, запрещено применять самодельные нагревательные приборы, а сушить одежду следует вдали от открытого огня и раскаленных поверхностей. Рекомендуется заблаговременно установить дома автономный дымовой пожарный извещатель, который громким звуком предупредит об опасности. Следите за исправностью розеток и проводки, а при первых признаках задымления незамедлительно покидайте помещение и звоните по номеру 112. Помните, что огонь и электричество требуют повышенного внимания», — рассказал Евгений Рогов.