В Химках суд конфисковал автомобиль мужчины, осужденного за пьяную езду

Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего мужчины, которого признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в январе 2026 года подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии. Он передвигался по Химкам, где его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина отказался выполнить требования сотрудников правоохранительных органов о прохождении медицинского освидетельствования, его приговорили к 400 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года. Суд конфисковал в доход государства автомобиль Volvo FH-TRUCK, принадлежавший осужденному.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.