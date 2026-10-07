В Химках утвердили обвинительное заключение по делу о гибели пешехода после наезда электросамоката

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 19-летней жительницы Москвы, ее обвиняют по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в октябре 2025 года в городе Химки на улице Молодежной обвиняемая передвигалась на электросамокате по тротуару, когда не предоставила приоритет пешеходу и совершила наезд на женщину. В результате ДТП 47-летняя потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении. Дело направили в Химкинский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.